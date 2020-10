Shaqiri liefert negativen Coronatest ab

Nachdem Xherdan Shaqiri zu Beginn dieser Woche einen positiven Coronatest ablieferte, ist er inzwischen negativ getestet worden.

Dieses Ergebnis wurde am Mittwochabend publik. Damit ist klar, dass die Infektion bereits relativ deutlich vor der Anreise des Liverpool-Legionärs zur Nati am Montag stattgefunden haben muss. Unter Umständen könnte Shaqiri sogar zu den anstehenden Nations League-Spiele in Spanien (Samstag) und Deutschland (Dienstag) mitreisen. Dies hängt aber auch vom Entscheid der UEFA und der entsprechenden Regularien ab.

Teamkollege Manuel Akanji wurde derweil positiv getestet, wie am Mittwochabend publik wurde. Alle anderen Tests fielen negativ aus.

psc 7 Oktober, 2020 22:46