Shaqiri: “Oft gezeigt, was für Potenzial ich habe”

In seiner Karriere hat es Xherdan Shaqiri auf Klubebene bis in die Weltelite geschafft. Voller Demut blickt er auf das bisher Geschehene zurück und zeigt auf, dass er noch nicht an seinem persönlichen Maximum angekommen ist.

Dass es nicht die beste Saison ist, die Xherdan Shaqiri spielt, ist ihm selbst bewusst. In seiner Karriere hat er aber schon Grossartiges erreicht. Mit dem FC Bayern und seinem jetzigen Klub, dem FC Liverpool, gewann er die Champions League, letzte Saison wurde er mit den Reds Meister.

“Ich könnte nicht stolzer sein auf das, was ich bis jetzt erreicht habe. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich einmal für die Art von Klubs spielen würde, für die ich gespielt habe”, sagt der Schweizer voller Stolz im Gespräch mit der “Daily Mail”. Seine Träume habe er sich damit zu 200 Prozent erfüllt.

In dieser Saison läuft aber nicht alles so, wie er es sich das vorstellt. Shaqiri kommt erst auf 632 Einsatzminuten in allen Wettbewerben, immer wieder nerven ihn Verletzungen. “Ich werde nicht sagen, dass ich mein Potenzial erfüllt habe”, sagt er, “aber ich habe schon oft gezeigt, was für ein Potenzial ich habe.” Und: Er sei ja erst 29 Jahre alt, da könne er sich immer noch verbessern.

“Habe ich mein Potenzial erreicht? Wenn man bedenkt, woher ich komme, bin ich sehr, sehr stolz auf das, was ich in meiner Karriere erreicht habe”, fügt der ehemalige Starspieler des FC Basel an. Er habe immer 100 Prozent gegeben “und was ich bis jetzt erreicht habe, ist unglaublich”.

aoe 8 Februar, 2021 10:33