Shaqiri-Zukunft: Ein Preisschild, ein Interessent

Mit der Schweizer Nationalmannschaft erreichte Xherdan Shaqiri bei der Europameisterschaft Historisches. Jetzt geht es an die persönlichen Planungen. Der FC Liverpool will den Nati-Star weiterhin veräussern. Ein Interessent scheint sich besonders hervorzutun.

Er werde “so oder so” nach der Europameisterschaft das Gespräch mit dem FC Liverpool suchen, sagte Xherdan Shaqiri vor gut einer Wochen dem “Blick”. “Ob ich bleibe oder gehe, sehen wir dann.” Im Moment geht die Tendenz eher in Richtung Wechsel.

Dem “Liverpool Echo” zufolge sind die Reds weiterhin dazu bereit, Shaqiri in diesem Sommer zu verkaufen. Aufrufen würden Jürgen Klopp und seine Planer eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro. Also jene Summe, die Liverpool vor drei Jahren in den Transfer des Schweizer Kraftwürfels investierte.

Mit drei Toren und einer Vorlage während der Europameisterschaft hat Shaqiri durchaus Werbung in eigener Sache betrieben. Lazio Rom soll das Team sein, das sich am meisten für die Dienste des 29 Jahre alten Stürmers interessiert.

Die Biancocelesti wurden schon in der Vergangenheit immer wieder als potenzieller Abnehmer genannt. Der SSC Neapel sowie der FC Sevilla waren ebenfalls Teil der Spekulationen.

aoe 4 Juli, 2021 10:47