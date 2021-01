Teamkollege Fabinho: Salah bei Liverpool “sehr glücklich”

Nachdem Mohamed Salah einen Wechsel zu Real Madrid oder dem FC Barcelona nicht ausschliessen wollte, gab es Gerüchte um einen Abgang vom FC Liverpool. Daran glaubt Teamkollege Fabinho nicht.

“Ich denke, Real Madrid und der FC Barcelona sind Top-Klubs”, sagte Mohamed Salah erst vor wenigen Wochen im “AS”-Interview, “man weiss nie, was in der Zukunft passieren wird.” Im Anschluss an diese Aussagen wurde spekuliert, ob der Ägypter schon bald den FC Liverpool verlassen könnte. Fabinho meinte in diesem Zuge nun aber in einem Interview mit “ESPN”: “Grosse Spieler werden immer mit ihren Namen in Gerüchte verwickelt sein. Salah spielt für Liverpool, eine der grössten Mannschaften der Welt. Ich denke, es ist normal, dass sein Name mit anderen Teams in Verbindung gebracht wird, vor allem aus anderen Ligen.”

Der Brasilianer betonte dabei jedoch: “Wie auch immer, ich sehe ihn hier sehr glücklich und zufrieden mit seinen Leistungen in dieser Saison. Er ist sehr anspruchsvoll mit sich selbst, er will der Beste sein, er will der Mannschaft helfen und arbeitet hart dafür.” Klingt also, als wäre es für Salah in Liverpool noch nicht zu Ende. Sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis 2023.

adk 13 Januar, 2021 13:28