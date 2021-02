Thiago gerät bei Liverpool ins Kreuzfeuer der Kritik

Der FC Liverpool befindet sich derzeit in der Krise. Zuletzt gab es in der Premier League gleich drei Niederlagen in Folge. Neuzugang Thiago gerät ins Kreuzfeuer der Kritik.

Die Erwartungen an den spanischen Spielmacher, der für mehr als 20 Mio. Euro vom FC Bayern verpflichtet wurde, waren gross. Doch der 29-jährige kommt in dieser Saison noch nicht in richtig in Fahrt. Nachdem er sich vom Coronavirus und auch einer Knieverletzung erholt hat, stand er zuletzt regelmässig in der Startelf. Reüssieren konnte er allerdings nicht. Bei der 1:3-Niederlage verursachte Thiago am Wochenende einen Elfmeter, der zum 1:1-Ausgleich durch die Foxes führte.

Nicht nur Fans, sondern sogar Liverpool-Legende Jamie Carragher ging mit dem Spielgestalter hart ins Gericht. “Thiago war defensiv verantwortlich”, twitterte der frühere Abwehrspieler der Reds. Der Druck auf den Nationalspieler ist derzeit gross.

psc 16 Februar, 2021 15:51