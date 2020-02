Wie “Sport Bild”-Reporter Christian Falk berichtet, muss die vorhandene Ausstiegsklausel bis Ende April gezogen werden. Vor allem Liverpool soll grosses Interesse am deutschen Nationalspieler zeigen, da Timo Werner nach Ansicht von Trainer Jürgen Klopp ideal ins Spielsystem passen würde.

Als Ablöse wird per Ausstiegsklausel eine Summe zwischen 55 und 60 Mio. Euro fällig. Sollten die Reds oder andere interessierte Klubs bis Ende April nicht aktiv werden, müsste die Ablöse sogar frei verhandelt werden.

Update @TimoWerner & @LFC: The release clause of Werner at @DieRotenBullen has to be activated from Liverpool til the end of April to buy him for the transfer fee of 55 til 60 Million Euros. Our Story @BILD_Sport @SPORTBILD

