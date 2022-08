Total-Aussetzer: Liverpool-Star Darwin Nuñez verteilt Kopfnuss bei Heimdebüt

Der uruguayische Neuzugang Darwin Nuñez sieht bei seinem Heimdebüt für Liverpool direkt die Rote Karte.

Der 23-Jährige legt sich in der 57. Minute mit seinem dänischen Gegenspieler Joachim Andersen an und verteilt eine Kopfnuss. Der Unparteiische stellt Nuñez sofort vom Platz. Liverpool kommt auch sonst nicht in Fahrt und spielt gegen Crystal Palace wie schon zum Auftakt gegen Fulham “nur” unentschieden.

Die Kopfnuss im Video:

