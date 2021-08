Transfer fix: Xherdan Shaqiri posiert im Lyon-Trikot

Jetzt ist der Transfer von Xherdan Shaqiri definitiv in trockenen Tüchern: Der 29-Jährige posiert in den neuen Vereinsfarben.

Am Montagabend macht der Ligue 1-Klub den Zuzug des Schweizer Nationalspielers offiziell. Medienberichten zufolge zahlt Lyon für die Dienste des Kraftpakets sechs Mio. Euro. Durch Boni können in Zukunft noch weitere fünf Millionen hinzukommen. Shaqiri schnürte seine Schuhe in den vergangenen drei Jahren für den FC Liverpool. Dort sammelte er weitere Titel, konnte sich aber nicht als Stammkraft durchsetzen. Dies soll nun in Lyon wieder geschehen. Er unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis 2024. Mit einem kolportierten Monatslohn von 350’000 avanciert der Edeltechniker gleich zum Topverdiener des Traditionsklubs.

Shaqiri “muss” den Abgang von Kapitän Memphis Depay kompensieren und tritt damit in grosse Fussstapfen. Lyon ist in dieser Saison nicht für die Champions League qualifiziert, nimmt aber an der Europa League teil. Der Start in die Ligue 1-Saison ist OL mit zwei Unentschieden und einer Niederlage nicht geglückt.

L’Olympique Lyonnais est très heureux de confirmer le transfert du milieu de terrain international suisse de Liverpool, Xherdan Shaqiri ! 🔴🔵 Le communiqué 👉 https://t.co/curE0vkPP0#Shaqiri2024 pic.twitter.com/MfPZO3GfN3 — Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2021

psc 23 August, 2021 18:15