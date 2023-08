Trotz Saudi-Interesse: Klopp schliesst Salah-Abgang aus

Mohamed Salah wird diese Saison definitiv im Trikot des FC Liverpool bestreiten. Dies bestätigt Reds-Coach Jürgen Klopp am Freitagmorgen.

Von englischen Journalisten wird der deutsche Trainer auf die Gerüchte rund um das grosse Interesse des saudischen Vereins Al-Ittihad an Salah angesprochen. Klopp weist die Spekulationen allerdings eindeutig ab: "Es ist immer schwierig über solche Mediengeschichten zu sprechen, denn aus unserer Sicht gibt es überhaupt nichts zu erzählen", so Klopp. Ein konkretes Angebot sei bislang auch nicht eingetroffen. Sollte eines folgen, würde er ohnehin "Nein" sagen: "Mo fühlt sich gegenüber Liverpool zu 100 Prozent verpflichtet. Wir müssen nicht darüber reden." Salah hat seinen Vertrag in Liverpool im vergangenen Sommer bis 2025 verlängert und ist in der Offensive weiterhin die zentrale Figur.

psc 25 August, 2023 12:07