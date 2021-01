Unterbrechung der Premier League? Klopp ist dagegen

Wegen zahlreichen Corona-Fällen in der Premier League wird über eine Unterbrechung des Spielbetriebs diskutiert. Jürgen Klopp, Teammanager des FC Liverpool, liefert Argumente dagegen.

Trotz mehrerer positiver Covid-19-Infektionen befürworte Jürgen Klopp, dass es in der Premier League weitergehe. “Ich denke, der Wettbewerb kann weiterlaufen”, sagte der Trainer des FC Liverpool am Freitag und begründete: “Und es ist auch wichtig, dass es weitergeht. Die Leute wollen es sehen, und wir sind in diesem Fall kein Teil der Gesellschaft. Wir leben normalerweise isoliert und gehen lediglich zum Trainingsgelände und so.”

Der 53-jährige Stuttgarter betonte: “Wir wussten vor dem Winter, dass es voraussichtlich eine zweite Welle geben wird. Selbstisolation ist eine Herausforderung, deshalb bin ich nicht überrascht, dass die Zahlen auch im Fussball ein bisschen nach oben gegangen sind.” Für den Fall, dass es tatsächlich zur Zwangspause der Premier League komme, plane Klopp aber keinen Aufstand: “Ich bin kein Experte, und ich werde alle Entscheidungen respektieren, die in den nächsten Wochen getroffen werden.”

adk 1 Januar, 2021 16:24