Deutliche Gehaltserhöhung

Verlängerung: Liverpool mit Topstar fortgeschritten

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 10:09
Der FC Liverpool steht angeblich vor der Verlängerung mit einem seiner Topstars. Die Verhandlungen sollen fortgeschritten sein.

Die Vertragsverlängerung von Dominik Szoboszlai beim FC Liverpool rückt offenbar immer näher. Der Social-Media-Account «Krrish» berichtet, dass sich die Reds und Szoboszlai in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung bis 2031 befinden. Die aktuelle Zusammenarbeit läuft 2028 aus.

Liverpool will den Deal noch bis Ende der laufenden Saison offiziell bekanntgeben. Kürzlich war zu lesen, dass Szoboszlai für eine Vertragsverlängerung ein Gehalt von rund 18 Millionen Euro jährlich fordere. Das wäre mehr als das Doppelte, mit dem der Magyar aktuell alimentiert wird. Auf Szoboszlais Gehaltszettel sind momentan rund 7,2 Millionen Euro vermerkt.

Liverpool soll in den Verhandlungen klargemacht haben, dass die Bereitschaft vorhanden ist, Szoboszlais Gehaltsvorstellungen zu erfüllen. Die Gespräche bezüglich einer langfristigen Sicherung der gemeinsamen Zukunft würden reibungslos verlaufen.

Szoboszlai spielt mit 17 direkten Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen eine fantastische Saison. Der 25-Jährige soll für seine starken Auftritte mit einem neuen Vertrag belohnt werden.

