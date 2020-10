Virgil van Dijk meldet sich nach Kreuzbandriss zu Wort

Liverpools Abwehrboss hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge wie befürchtet einen Kreuzbandriss zugezogen. Am späten Sonntagabend meldet sich der Niederländer erstmals nach der Verletzung zu Wort.

Der 29-Jährige erlitt die Blessur im Merseyside-Derby gegen Everton am Samstag. Noch hat sein Verein die Art und Schwere der Verletzung nicht bestätigt, offenbar handelt es sich aber tatsächlich um einen Kreuzbandriss. In einem Statement sagt van Dijk am Sonntagabend: “Ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Reha und werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Trotz der offensichtlichen Enttäuschung glaube ich, dass in jedem Problem auch eine Möglichkeit liegt. Mit Gottes Hilfe werde ich sicherstellen, dass ich noch stärker zurückkomme, fitter und stärker als jemals zuvor sein werde.”

Liverpool-Captain Jordan Henderson steht seinem Teamkollegen bei: “Die Rückkehr ist immer stärker als ein Rückschlag. Erhol dich gut, wir werden auf dich warten.”

