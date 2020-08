Weitere Auszeichnung: Klopp Trainer der Saison

Nachdem Jürgen Klopp kürzlich von seinen Berufskollegen zum Trainer des Jahres ernannt wurde, ist der Übungsleiter des FC Liverpool nun von der Premier League zum besten Coach gekürt worden.

Und noch ein Titel für Jürgen Klopp: Der Meistertrainer des FC Liverpool wurde von der Premier League zum Coach der Saison bestimmt. Bei der Wahl setzte er sich gegen die ebenfalls nominierten Frank Lampard (FC Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester City) und Chris Wilder (Sheffield United) durch.

Für die Reds ist es die dritte Auszeichnung in diesem Segment. Trent Alexander-Arnold wurde zum besten jungen Spieler gekürt und Curtis Jones stach seine Konkurrenten in der Premier League 2 aus. Klopp ist der erste Deutsche, der die Trainer-Auszeichnung erhält.

Der 53-Jährige ist am Samstag mit seiner Mannschaft in Österreich angekommen, wo in den kommenden Tagen ein Teil der Vorbereitung auf die neue Saison abgehalten wird.

🏆 Congratulations to Jürgen Klopp The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Season for 2019/20 #PLAwards pic.twitter.com/2rZyMpZfhV — Premier League (@premierleague) August 15, 2020

aoe 15 August, 2020 17:02