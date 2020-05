Wenger hofft, dass Liverpool Meister wird

Abschliessend ist noch nicht geklärt, wann der Ball in der Premier League wieder rollen soll. Für Arsene Wenger ist jedoch klar, dass der FC Liverpool im Falle eines Saisonabbruchs zum Meister ernannt wird.

Sollte die Premier League infolge der Coronakrise abgebrochen werden, würde es nach Meinung von Arsene Wenger nur eine Möglichkeit geben: den FC Liverpool zum Meister zu küren.

“Jürgen Klopp hat einen unglaublichen Job gemacht”, sagt Wenger bei “talkSPORT”. “Ausserdem wartet Liverpool seit 30 Jahren auf den Titel.” Der ehemalige Trainer des FC Arsenal weist überdies auf die deutliche Tabellen-Konstellation hin.

“Der Abstand zum Zweitplatzierten Manchester City beträgt 25 Punkte – das ist einfach gigantisch! Egal, was in England entschieden wird, ich denke, jeder betrachtet Liverpool als Champion”, so Wenger.

Die Premier League könnte ab dem 12. Juni den Spielbetrieb hinter verschlossenen Türen und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wieder aufnehmen. Der Beschluss ist aber noch nicht getroffen werden.

aoe 9 Mai, 2020 12:55