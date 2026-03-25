Xabi Alonso hat Entscheidung über Liverpool-Job getroffen

Beim FC Liverpool steht wohl die Rückkehr von Xabi Alonso ziemlich unmittelbar bevor.

Der 44-jährige Spanier hat laut «Sport Bild» entschieden, dass er bereit für den Trainerjob bei seinem Ex-Verein ist, für den er einst als Spieler auflief. Alonso erwartet bei den Reds mehr Mitspracherecht bei Transfers und der Kaderzusammenstellung – etwas, das ihm bei seinem letzten Engagement bei Real Madrid gefehlt hat.

Die Frage lautet nun noch, wann der Premier Ligist den Wechsel an der Seitenlinie vollzieht. Arne Slot soll allerdings nach einer sehr durchzogenen Saison nicht mehr allzu viel Kredit haben. Der 47-Jährige stand in dieser Saison zwischenzeitlich bereits auf der Kippe. Nun werden die Spekulationen über ein baldiges Aus wieder erneut lautet.

Alonso seinerseits begann die Saison als Real-Coach, trennte sich nach einem halben Jahr Zusammenarbeit aber bereits wieder. Die Bedingungen passten für den Ex-Leverkusener nicht. Auf der Insel würde er andere vorfinden.