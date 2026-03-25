SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rückkehr angepeilt

Xabi Alonso hat Entscheidung über Liverpool-Job getroffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 09:22
Xabi Alonso hat Entscheidung über Liverpool-Job getroffen

Beim FC Liverpool steht wohl die Rückkehr von Xabi Alonso ziemlich unmittelbar bevor.

Der 44-jährige Spanier hat laut «Sport Bild» entschieden, dass er bereit für den Trainerjob bei seinem Ex-Verein ist, für den er einst als Spieler auflief. Alonso erwartet bei den Reds mehr Mitspracherecht bei Transfers und der Kaderzusammenstellung – etwas, das ihm bei seinem letzten Engagement bei Real Madrid gefehlt hat.

Die Frage lautet nun noch, wann der Premier Ligist den Wechsel an der Seitenlinie vollzieht. Arne Slot soll allerdings nach einer sehr durchzogenen Saison nicht mehr allzu viel Kredit haben. Der 47-Jährige stand in dieser Saison zwischenzeitlich bereits auf der Kippe. Nun werden die Spekulationen über ein baldiges Aus wieder erneut lautet.

Alonso seinerseits begann die Saison als Real-Coach, trennte sich nach einem halben Jahr Zusammenarbeit aber bereits wieder. Die Bedingungen passten für den Ex-Leverkusener nicht. Auf der Insel würde er andere vorfinden.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35
Zukunft ungewiss

Berater von Mohamed Salah meldet sich mit wichtiger Botschaft

25.03.2026 - 11:49
Rückkehr angepeilt

Xabi Alonso hat Entscheidung über Liverpool-Job getroffen

25.03.2026 - 09:22
Bald ist Schluss

Paukenschlag: Liverpool verkündet den Abgang von Mohamed Salah

24.03.2026 - 19:57
Klare Message

Berater von Michael Olise senden Botschaft an den FC Liverpool

24.03.2026 - 17:55
Übernimmt der Wunschkandidat?

Liverpool hat den Nachfolger von Arne Slot parat

23.03.2026 - 14:02
Nicht fit genug

Federico Chiesa verpasst die WM-Playoffs mit Italien jetzt doch

23.03.2026 - 12:40
Verletzt lange raus

Liverpool vermeldet Erfreuliches zu Alexander Isak

21.03.2026 - 15:28
Sagt Ja

Federico Chiesa kehrt für WM-Playoffs in die Squadra Azzurra zurück

20.03.2026 - 13:24
Ablösefreier Transfer?

Real Madrid bei Ibrahima Konaté wieder im Rennen

14.03.2026 - 11:13