Xherdan Shaqiri: Die Einigung mit dem neuen Klub ist in Griffnähe

Xherdan Shaqiri steht offenbar kurz vor einem Wechsel: Der Weg des Schweizer Nationalspielers könnte nach Frankreich führen.

Olympique Lyon will nach dem Abgang von Kapitän Memphis Depay insbesondere in der Offensive zulegen. Shaqiri ist ein Wunschkandidat des neuen Trainers Peter Bosz. Und laut “Sky Sports” ist eine Einigung für einen definitiven Wechsel in Griffnähe: Lyon bietet für den Schweizer Nationalspieler 6 Mio. Euro, die Reds sollen für den 29-Jährigen 8 Millionen fordern. Die Differenz ist also nicht mehr allzu gross. “L’Équipe” berichtet, dass sich OL und Shaqiri bereits einig seien: Auf den Nati-Star wartet demnach ein Dreijahresvertrag mit einem Monatsgehalt von 350’000 Euro. Es ist das grösste des Klubs seit dem Abgang von Depay.

Liverpool hätte noch die Möglichkeit, den nur noch bis 2022 gültigen Kontrakt mit dem Spielmacher mittels Option um eine weitere Saison zu verlängern. Demnach steht Shaqiri eigentlich noch für zwei Spielzeiten unter Vertrag. Seit seiner Ankunft an der Anfield Road im Sommer 2018 hat er es aber nicht über den Status eines Edeljokers geschafft. In Lyon würde sicherlich mehr Einsatzzeit auf ihn warten.

psc 11 August, 2021 20:00