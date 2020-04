Xherdan Shaqiri: Bruder Erdin spricht über die Wechsel-Gerüchte

Erdin Shaqiri, der Bruder und Berater von Xherdan Shaqiri, hat im kosovarischen Fernsehen über die Zukunft des Liverpool-Profis gesprochen.

Gemeinhin wird im Sommer mit einem Transfer des Schweizer Nationalspielers gerechnet: Bei den Reds sind seine Einsatzchancen nicht nur wegen einer erlittenen Verletzung gering. Die Konkurrenz wird immer stärker und auch quantitativ zahlreicher. Beim kosovarischen TV-Sender “KTV” nimmt der Bruder von Xherdan Shaqiri zur Zukunft des quirligen Angreifers nun wie folgt Stellung: “Ich glaube, im Sommer wird es viele Angebote für Xherdan geben. Schon im Januar gab es konkretes Interesse von zwei, drei Klubs. Diese – ihre Namen wurden schon in verschiedenen Medien aufgegriffen – werden erneut anklopfen.”

Die Namen, die bereits in den Medien aufgegriffen wurden? Das waren beispielsweise die AS Roma aus der Serie A oder auch der FC Sevilla aus Spanien.

Shaqiris Bruder führt aus, dass sein jetziger Klub entscheidenden Anteil an allen Planungen hat, schliesslich steht der Tempodribbler da noch bis 2023 unter Vertrag: “Xherdans Situation in Liverpool ist nicht einfach, weil er mehrere kleinere Verletzungen hatte, die länger andauerten, als wir dachten. Trainer Jürgen Klopp ist in Gesprächen mit ihm über mehr Spielpraxis – wir müssen erst einmal abwarten.”

Die schwierige Saison seines Bruders begründet Erdin Shaqiri vor allem in den verschiedenen Blessuren, die diesem zuletzt zu schaffen machten: “Ich denke, Xherdan verdient viel mehr. Er hatte Pech mit seinen Verletzungen. Doch jedes Mal, wenn er wieder auflaufen konnte, hat er seinen Job gemacht und das Spiel verändert.”

psc 21 April, 2020 14:23