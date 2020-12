Xherdan Shaqiri meldet sich endlich zurück

Nach einer erneut wochenlangen Verletzungspause meldet sich Xherdan Shaqiri rechtzeitig vor den Festtagsspielen auf der Insel zurück.

Der 29-Jährige hat am Mittwoch erstmals seit Anfang November wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Shaqiri hatte sich während dem Aufenthalt bei der Nati bei den November-Länderspielen verletzt ohne dies zunächst zu bemerken. Seither musste er kürzertreten. Nun könnte er für das nächste Ligaspiel gegen West Bromwich Albion am kommenden Sonntag wieder ein Thema sein.

Reds-Coach Jürgen Klopp durfte mit Thiago und James Milner gleich noch zwei weitere Langzeitverletzte im Training begrüssen.

psc 23 Dezember, 2020 17:49