SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Arne Slot will neu gestalten

XXL-Umbau bei Liverpool – 7 Spieler sollen gehen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 16:04
XXL-Umbau bei Liverpool – 7 Spieler sollen gehen

Arne Slot hat bei Liverpool offenbar noch einiges vor. Der Trainer will im Sommer einen grossen Umbau vorantreiben, bei dem sieben Spieler gehen sollen.

Sollte Arne Slot in der kommenden Saison noch Trainer des FC Liverpool sein, will dieser seine Mannschaft noch mal komplett umbauen. Wie die «Sun» berichtet, stehen sieben Spieler vor dem Abschied.

Das Quartett bestehend aus Cody Gakpo, Joe Gomez, Alexis Mac Allister und Federico Chiesa soll zum Verkauf stehen und die Reds im Sommer verlassen.

Unterdessen gibt es auch Zweifel an der Zukunft von Mittelfeldspieler Curtis Jones, dem schottischen Linksverteidiger Andy Robertson und Innenverteidiger Ibrahima Konate, die alle Anfield verlassen könnten. Konates Vertrag läuft in wenigen Wochen aus, eine Verlängerung ist nicht ernsthaft in Sicht.

Bei Mohamed Salah hat Liverpool die Trennung im Sommer bereits offiziell bestätigt, wohin der Superstar wechseln wird, ist Stand jetzt offen.

Ein Bereich, den Slot verstärken möchte, ist die Position des defensiven Mittelfeldspielers, wobei Brightons Carlos Baleba, Adam Wharton von Crystal Palace, Elliot Anderson von Nottingham und Real Madrid Eduardo Camavinga Berichten zufolge alle im Visier der Reds stehen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Mehr entdecken
Arsenal visiert Kofane an

Leverkusen fordert Millionen-Ablöse vom FC Arsenal

5.04.2026 - 17:32
Arne Slot will neu gestalten

XXL-Umbau bei Liverpool – 7 Spieler sollen gehen

4.04.2026 - 16:04
Aus der Premier League

Erstes Angebot für Leipzig-Star Yan Diomande

4.04.2026 - 11:22
Hoffnung keimt auf

Zwei Premier League-Klubs preschen nach Schlotterbeck-Statement vor

1.04.2026 - 17:37
Vergebene Chancen

Liverpool führt unrühmliche Champions League-Statistik vor den Bayern an

31.03.2026 - 18:40
Pole-Position

Milan optimistisch bei potentiellem Robertson-Transfer

29.03.2026 - 20:06
Rückkehr zu Celtic?

Andrew Robertson nennt Zeitpunkt für Liverpool-Entscheidung

28.03.2026 - 17:08
Ex-Coach mit angeblichem Tipp

Jürgen Klopp: Diesen Spieler sollte Liverpool als Ersatz für Mohamed Salah verpflichten

28.03.2026 - 16:25
Für kein Geld der Welt

Uli Hoeness schliesst 200 Mio. Euro-Verkauf von Olise explizit aus

26.03.2026 - 17:19
Klarstellung

Max Eberl macht unmissverständliche Olise-Ansage, die alle Bayern-Fans freut

25.03.2026 - 12:35