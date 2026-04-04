XXL-Umbau bei Liverpool – 7 Spieler sollen gehen

Arne Slot hat bei Liverpool offenbar noch einiges vor. Der Trainer will im Sommer einen grossen Umbau vorantreiben, bei dem sieben Spieler gehen sollen.

Sollte Arne Slot in der kommenden Saison noch Trainer des FC Liverpool sein, will dieser seine Mannschaft noch mal komplett umbauen. Wie die «Sun» berichtet, stehen sieben Spieler vor dem Abschied.

Das Quartett bestehend aus Cody Gakpo, Joe Gomez, Alexis Mac Allister und Federico Chiesa soll zum Verkauf stehen und die Reds im Sommer verlassen.

Unterdessen gibt es auch Zweifel an der Zukunft von Mittelfeldspieler Curtis Jones, dem schottischen Linksverteidiger Andy Robertson und Innenverteidiger Ibrahima Konate, die alle Anfield verlassen könnten. Konates Vertrag läuft in wenigen Wochen aus, eine Verlängerung ist nicht ernsthaft in Sicht.

Bei Mohamed Salah hat Liverpool die Trennung im Sommer bereits offiziell bestätigt, wohin der Superstar wechseln wird, ist Stand jetzt offen.

Ein Bereich, den Slot verstärken möchte, ist die Position des defensiven Mittelfeldspielers, wobei Brightons Carlos Baleba, Adam Wharton von Crystal Palace, Elliot Anderson von Nottingham und Real Madrid Eduardo Camavinga Berichten zufolge alle im Visier der Reds stehen.