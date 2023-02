Nach Leeds-Aus: Nächster Premier-League-Job für Marsch?

Nach seiner Entlassung bei Leeds United könnte Jesse Marsch in der Premier League bleiben. Der FC Southampton soll sich mit dem US-Amerikaner beschäftigen.

Der FC Southampton steckt in der Premier League tief im Abstiegskampf. Um den Klassenerhalt doch noch zu realisieren, könnte Jesse Marsch das Ruder übernehmen. Dies berichtet das Online-Portal «The Athletic». Marsch würde somit den am Sonntag in Southampton entlassenen Nathan Jones beerben.

Dabei wurde Marsch jüngst selbst erst bei Leeds United freigestellt. Und in der vergangenen Saison arbeitete der 49-Jährige bei RB Leipzig, wurde dort aber im September 2021 ebenfalls von seinen Aufgaben entbunden.

adk 13 Februar, 2023 08:57