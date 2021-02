Rot gegen ManUtd: Verpatztes Startelf-Debüt für jungen Schweizer

So hat sich der erst 19-jährige Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler Alexandre Jankewitz sein Startelf-Debüt in der Premier League nicht vorgestellt: Nach nur zwei Minuten fliegt der Mittelfeldspieler des FC Southampton gegen ManUtd vom Platz.

Grund dafür ist ein überhartes Einsteigen des Youngsters gegen ManUtd-Profi Scott McTominay: Schiedsrichter Mike Dean zögert keine Sekunde und zeigt Jankewitz zurecht die Rote Karte. Die Spuren an McTominays Oberschenkel nach dem übermotivierten Einsteigen des früheren Servette-Juniors sind später gut zu sehen.

Die üble Szene im Video:

In der Folge passte bei den Saints gar nichts mehr: ManUtd siegte 9:0 und egalisierte damit den höchsten Sieg in der Premier League und den höchsten Sieg in der eigenen Vereinshistorie.

psc 2 Februar, 2021 21:51