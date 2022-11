Gefeuert: Southampton entlässt Ralph Hasenhüttl

Der Premier Ligist bestätigt am Montag die Entlassung des 55-jährigen Österreichers. Southampton liegt in der Premier League-Tabelle nur auf Rang 18. Hasenhüttl coachte das Team bereits seit fast vier Jahren. Sein Vertrag läuft eigentlich noch bis Juni 2024. Nun haben sich die Klubbosse aber für einen Wechsel zu entscheiden.

Interimsmässig übernimmt der bisherige Co-Trainer Rubén Sellés die Rolle als Chefcoach bei den Saints.

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 7, 2022