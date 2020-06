Der 52-jährige Österreicher stiess im Dezember 2018 zu den Saints und bewahrte sie in der ersten Saison trotz prekärer Ausgangslage vor dem Abstieg. In der laufenden Spielzeit liegt Southampton auf dem 14. Tabellenplatz. Trainer Ralph Hasenhüttl wird von der Klubführung nun das volle Vertrauen ausgesprochen. Der neue Kontrakt läuft gleich bis Juni 2024.

#SaintsFC is delighted to announce that Ralph Hasenhüttl has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇

