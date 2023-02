Southampton vertraut bis Saisonende auf Ruben Selles

Der 39-jährige Spanier stiess im letzten Sommer zunächst als neuer Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl zu den Saints. Auch unter dessen Nachfolger Nathan Jones fungierte er als Assistenztrainer. Nachdem vor knapp zwei Wochen auch der 49-jährige Waliser gehen musste, sprang Ruben Selles als Interimstrainer ein und führte die Mannschaft am vergangenen Wochenende zu einem überraschenden Sieg gegen Chelsea. Selles hatte bereits signalisiert, dass er die Mannschaft gerne längerfristig betreuen würde.

Nachdem die Gespräche mit Wunschkandidat Jesse Marsch gescheitert sind, schenken die Klubverantwortlichen Selles nun tatsächlich das Vertrauen. Er hat einen Vertrag als Chefcoach bis Saisonende unterzeichnet.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023