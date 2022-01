FC Watford sinniert über Entlassung von Claudio Ranieri

Claudio Ranieri hat es bisher verpasst, den sportlichen Umschwung beim FC Watford einzuleiten. Nun droht ihm die Entlassung.

Gut drei Monate nach seinem Amtsantritt beim FC Watford könnte für Claudio Ranieri schon bald wieder Schluss sein. Laut einem Bericht der “Daily Mail” haben die Hornets bereits damit angefangen, den Trainermarkt zu sondieren. Aus dem Vereinsumfeld sei zu vernehmen, dass Ranieri demnächst seine Festanstellung los sein wird.

Der erfahrene 70-Jährige hatte den Trainerposten an der Vicarage Road erst Anfang Oktober übernommen. Seitdem holte Watford lediglich sieben Punkte aus den letzten 13 Spielen in der Premier League und belegt nach 20 Spielen Abstiegsrang 18. Das direkte Duell am Freitagabend gegen Norwich City ging mit 0:3 verloren.

aoe 22 Januar, 2022 16:01