Offiziell: Ranieri zurück in Premier League – Unterschrift bei Watford

Der FC Watford hat einen Tag nach der Trennung von Xisco Muñoz einen Nachfolger präsentiert. Und zwar keinen geringeren als Claudio Ranieri. Der 69-jährige Fussballlehrer aus Rom unterschrieb bei den ‘Hornets’ einen Zweijahresvertrag.

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio!

