Roy Hodgson steht vor neuerlicher Rückkehr in die Premier League

Roy Hodgson steht mit 74 Jahren vor einer neuerlichen Rückkehr in die Premier League.

Der langjährige und erfahrene Trainer gab im vergangenen Sommer seinen Rücktritt bei Crystal Palace bekannt. Nur ein halbes Jahr danach soll er nun bei Watford einspringen. Die Hornets haben sich am Montag nach nur dreieinhalb Monaten und 14 Spielen von Claudio Ranieri getrennt. Verlustpunkttechnisch liegt der Klub am Tabellenende der Premier League. Roy Hodgson, der in der Vergangenheit schon mehrere Klubs vor dem Abstieg bewahrt hat, soll englischen Medienberichten zufolge mindestens bis im Sommer übernehmen und den Klassenerhalt sicherstellen. Roy Hodgson würde zum ältesten Premier League-Trainer aller Zeiten, wenn er den Job antritt.

Während seiner langen Karriere war der Engländer von 1992 bis 1996 auch Trainer der Schweizer Nati.

psc 25 Januar, 2022 11:27