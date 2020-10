Vertrag wird aufgelöst: Danny Welbeck verlässt Watford

Der englische Stürmer Danny Welbeck verlässt Watford nach einer Saison.

Die Hornets lösen den Vertrag mit dem 29-jährigen Angreifer per sofort auf, wie sie am Dienstag mitteilen. Welbeck wechselte im Sommer 2019 ablösefrei von Arsenal nach Watford und bestritt für den Verein 20 Spiele. Dabei gelangen ihm drei Tore. Nach dem Abstieg in die Championship sucht er nun eine neue Herausforderung.

ℹ️ Danny Welbeck will leave Watford FC on a free transfer. — Watford Football Club (@WatfordFC) October 6, 2020

psc 6 Oktober, 2020 12:04