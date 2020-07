Das Sommer-Transferfenster, das üblicherweise von Anfang Juli bis Ende August geöffnet ist, wird in der englischen Premier League für dieses Jahr vom 27. Juli bis 5. Oktober datiert. Dies gab die Liga am Mittwoch offiziell bekannt. Bis zum 11. Oktober sind noch Deals mit Klubs aus tieferen englischen Ligen möglich.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC

— Premier League (@premierleague) July 15, 2020