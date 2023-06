DFB-Spieler Robin Koch ist ablösefrei

Wohin geht Robin Koch? Fussballwetten abschliessen

Der deutsche Fussballspieler Robin Koch, der seit 2020 bei Leeds United unter Vertrag steht, gehört zu den unumstrittenen Stammspielern seiner Mannschaft. Er brachte es intern sogar auf die meisten Spielminuten. Dennoch konnte er den Abstieg von Leeds United aus der Premier League nicht verhindern. Er steht noch bis Juni 2024 unter Vertrag, doch kann er den Verein jetzt ablösefrei verlassen.

Kaum ist die Gerüchteküche angeheizt, gibt es bereits Wetten auf einen Transfer von Robin Koch. In welche Mannschaft mag er wechseln? Er ist für viele andere Vereine interessant, vor allem, da er nun ablösefrei zu haben ist. Ein Wechsel in die deutsche Bundesliga wäre möglich, vielleicht zum FC Bayern München. Auch Newcastle United ist im Gespräch.

Robin Koch und sein Vertrag bei Leeds United

Robin Koch ist 26 Jahre alt und steht seit dem 29. August 2020 bei Leeds United unter Vertrag. Sein Marktwert wird mit 18 Millionen Euro angegeben. Der Vertrag des 26-jährigen Abwehr-Innenverteidigers läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Bislang hat er bei den „Peacocks“ 39 Pflichtspiele als Stammspieler absolviert. Er hat es auf 3‘387 Minuten bei Leeds United gebracht.

Am letzten Spieltag der Saison unterlag Leeds United mit 1:4 gegen Tottenham. Der Abstieg der „Peacocks“ ist damit besiegelt. Der Vertrag von Robin Koch enthält eine Klausel, die ihm bei einem Abstieg von Leeds United einen ablösefreien Abgang ermöglicht.

Robin Koch wechselte im Sommer 2020 vom SC Freiburg für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro zu Leeds United. Von diesem Geld wird Leeds United wahrscheinlich nichts mehr sehen, wenn Robin Koch wechselt.

Überraschender Wechsel zu Leeds United

Für Robin Koch kam der Wechsel zu Leeds United im Sommer 2020 eher überraschend. Beim FC Freiburg stand Robin Koch seit August 2017 unter Vertrag. Schon lange wurde er von Marcelo Bielsa, dem damaligen Trainer von Leeds United, beobachtet. Andere Clubs waren ebenfalls an Robin Koch interessiert.

Der argentinische Coach Marcelo Bielsa schickte Robin Koch eine Präsentation, um ihn von einem Wechsel zu Leeds United zu überzeugen. In der Präsentation wurden Spielsituationen von Leeds gezeigt, da Robin Koch nach Meinung von Marcelo Bielsa vom Spielstil gut zu Leeds United passen könnte. Schliesslich stimmte Robin Koch einem Wechsel zu, da er die Sequenzen der Präsentation mit seinen Spielen bei Freiburg verglich.

Robin Koch wollte es sich in der Premier League beweisen. Kurz nach seinem Wechsel sprach er davon, dass das offensive Spiel zu seinen Stärken gehört.

Robin Koch als deutscher Nationalspieler

In der deutschen A-Nationalmannschaft spielt Robin Koch seit 2019. Zuvor spielte er in der U21-Nationalmannschaft. Er konnte sich mit der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich für die Europameisterschaft 2021 qualifizieren. Er erreichte bei der Europameisterschaft ohne eigenes Zutun das Achtelfinale. Deutschland musste gegen England ausscheiden.

In der deutschen Nationalmannschaft hat Robin Koch bislang acht Spiele absolviert. Ein Tor ist ihm bei einem Nationalspiel bisher nicht gelungen.

Teilnahme an der EM 2024 geplant

Ein wichtiges Ziel von Robin Koch ist die Teilnahme an der EM 2024. Damit er in den Kader nominiert wird, will er in einer Top-Liga bleiben. Er hat es bisher noch nicht geschafft, sich ins Nationalteam zurückzuspielen. Er war im Juni 2021 unter dem damaligen DFB-Trainer Jogi Löw zum letzten Mal bei einem Nationalspiel dabei.

Der jetzige Bundestrainer Hansi Flick hat ihn schon mehrmals beobachtet, doch war er bislang noch nicht überzeugt. Koch durfte bei den letzten Länderspielen nicht mitwirken. Er war bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht dabei.

Wohin wechselt Robin Koch?

Der Sohn von Ex-Fussballprofi Harry Koch hat sich auf England, Deutschland und Italien festgelegt. Eine Rückkehr in die Bundesliga hält er für möglich. Ob er zum SC Freiburg zurückkehrt, ist noch ungewiss.

Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Robin Koch gab es bereits im März 2023. Newcastle United war im Gespräch. Jetzt, wo der Abstieg von Leeds United feststeht, ist mit einem baldigen Wechsel noch im Sommer zu rechnen.

Noch wurden keine Clubs genannt, die an Robin Koch interessiert sind. Gespräche soll es aber schon mit Manchester United und Eintracht Frankfurt gegeben haben. Bei Eintracht Frankfurt ist die Rede davon, dass Koch künftig in der Defensive spielen könnte. Das könnte die Chancen für ihn verbessern, bei der kommenden EM dabei zu sein.

psc 22 Juni, 2023 15:58