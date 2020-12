Der 24-Jährige, der seit Sommer für Premier Ligist Leeds United aktiv ist, hat sich nach Angaben seines Vereins bereits beim allerersten Premier League-Spiel der Saison gegen Liverpool (3:4) am Knie verletzt. Mit den Ärzten wurde damals aber entschieden, dass Koch erst einmal weiterspielt. Nach der 1:3-Niederlage gegen Chelsea am vergangenen Samstag sei nun der Zeitpunkt gekommen, die notwendige Operation vorzunehmen.

Koch wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen, soll aber im Frühjahr wieder auf dem Platz stehen können.

📰 Robin Koch will undergo knee surgery for an injury picked up in Saturday's game against Chelsea

— Leeds United (@LUFC) December 8, 2020