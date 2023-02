Leeds United entlässt Trainer Jesse Marsch

Der 49-jährige Amerikaner übernahm den Trainerposten im Februar 2022 und muss nun seinen Hut nehmen. Leeds hat in der Liga seit dem 5. November des vergangenen Jahres nicht mehr gewonnen. Am Sonntag setzte es gegen Nottingham Forest eine 0:1-Niederlage ab. Die Mannschaft liegt aktuell nur auf dem 17. Tabellenplatz. Dies wurde Marsch nun zum Verhängnis. Wer diesen ersetzt, ist noch offen. Eine Rückkehr von Marcelo Bielsa gilt Medienberichten zufolge als unwahrscheinlich. Die Klubleitung soll sich eher nach anderen Kandidaten umsehen.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2023