Leeds United wirft Trainer Javi Gracia raus – Sam Allardyce soll übernehmen

Leeds United reagiert auf die jüngste Abwärtsspirale und wirft vier Spiele vor Schluss den erst im Februar engagierten Trainer Javi Gracia raus. An seiner Stelle könnte Sam Allardyce übernehmen.

Leeds hat aus den letzten sechs Spielen gerade mal ein Pünktchen geholt. Am Wochenende verlor das Team bei Bournemouth mit 1:4. In der Tabelle liegt es auf Rang 17 – punktgleich mit Nottingham Forest, das den ersten Abstiegsplatz belegt. Und das Schlussprogramm hat es in sich: Die Whites treffen noch auf Manchester City, Newcastle, West Ham und Tottenham. Der Hoffnungsträger heisst Medienberichten zufolge Sam Allardyce. Der 68-Jährige soll als Feuerwehrmann bis Saisonende übernehmen.

psc 2 Mai, 2023 10:55