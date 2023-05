Leeds United bestätigt den Trainerwechsel

Die Whites präsentierten sich zuletzt in schwacher Form und haben aus den letzten sechs Ligaspielen nur noch einen Punkt geholt. Der spanische Coach Javi Gracia, der erst im Februar als Cheftrainer übernommen hat, muss deshalb wieder gehen. Auch seine Assistenten Zigor Aranalde, Mikel Antia and Juan Solla verlassen den Verein. Bis Saisonende übernimmt Sam Allardyce als Feuerwehrmann.

Der 68-Jährige hat während seiner 29-jährigen Trainerkarriere bereits in mehr als 500 Premier League-Spielen gecoacht.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.

— Leeds United (@LUFC) May 3, 2023