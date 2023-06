Leeds United trennt sich wieder von Trainer Sam Allardyce

Leeds United tritt in der kommenden Saison mit einem neuen Trainer an. Sam Allardyce verlässt den Klub wieder.

Dieser Beschluss wurde im gegenseitigen Einvernehmen gefällt. Allardyce stiess Anfang Mai zu den Whites und sollte diese vor dem Abstieg in die Championship bewahren. Dieses Unterfangen ist allerdings nicht aufgegangen. In vier Spielen unter der Führung des 68-jährigen Engländers gab es ein Remis und drei Niederlagen. Nun endet die Zeit von Allardyce in Leeds bereits wieder.

Wer seine Nachfolge antritt, ist ungewiss. Leeds will in der kommenden Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League bewerkstelligen.

psc 2 Juni, 2023 10:13