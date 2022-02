Leeds United bestätigt Trennung mit Bielsa – Marsch soll übernehmen

Der englische Traditionsverein Leeds United vollzieht die Trennung von Trainer Marcelo Bielsa. Übernehmen soll der bis Dezember 2021 bei RB Leipzig im Amt gewesene Jesse Marsch.

Die 0:4-Niederlage am Samstag in der Premier League gegen Tottenham Hotspur war für Leeds United um Marcelo Bielsa eine zu viel. In der Liga rangiert Leeds nach zuletzt vier Pleiten in Folge nur auf dem 16. Tabellenplatz. Nun bestätigte der Klub die Trennung von Bielsa.

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) February 27, 2022

Und eine Nachfolger-Lösung soll in Jesse Marsch auch schon feststehen. Laut dem italienischen Reporter Fabrizio Romano befindet sich der Premier-League-Verein mit Marsch in fortgeschrittenen Gesprächen. Der US-Amerikaner, der zuletzt von Juli bis Dezember 2021 Coach von RB Leipzig war, könnte somit für Bielsa übernehmen.

