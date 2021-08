Offiziell: Marcelo Bielsa verlängert bei Leeds United

Marcelo Bielsa liess sich mit einer Vertragsverlängerung bei Leeds United einmal mehr sehr viel Zeit. Jetzt ist alles unter Dach und Fach.

Wie der Premier Ligist mitteilt, hat der 66-jährige Argentinier einen neuen Einjahresvertrag bis Juni 2022 unterzeichnet. Bielsa stiess zur Saison 2018/19 zum Traditionsklub und führte das Team in der zweiten Saison in die Premier League. Dort konnte sich Leeds in der vergangenen Saison mit Tabellenplatz 9 souverän halten.

📰 #LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge — Leeds United (@LUFC) August 12, 2021

psc 12 August, 2021 18:48