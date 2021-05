Der 32-Jährige wechselte im Sommer 2014 zum damaligen Zweitligisten und bestritt für Leeds insgesamt 144 Partien in der Championship. Seit dem Aufstieg in die Premier League im letzten Sommer spielte Berardi allerdings keine grosse Rolle mehr. Ein Kreuzbandriss im Juli des vergangenen Jahres kam zur Unzeit. Gerade mal ein Premier League-Einsatz steht zu Buche. Wie der Verein mitteilt, verlässt Berardi zusammen mit Spielmacher Pablo Hernandez (36) im Sommer den Verein. Beide Routiniers erhalten keine neuen Verträge.

Wo der Weg des einstigen Lugano-Juniors weitergeht, ist offen. In seiner Karriere lief er in der Vergangenheit auch für Brescia und Sampdoria auf.

In einem offenen Brief richtet sich Berard zum Abschied an die Leeds-Fans:

😢 | Gaetano Berardi has asked The Square Ball to share this open letter with #LUFC fans, alongside the official announcement that, after almost seven years, he's leaving @LUFC. pic.twitter.com/9TKg6Tq8kx

— The Square Ball (@TheSquareBall) May 21, 2021