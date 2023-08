Wilfried Gnonto bei Leeds United vorerst ausgeschlossen

Wilfried Gnonto forciert einen Abgang von Leeds United und würde wohl am liebsten zum FC Everton. In Leeds ist der Italiener vorerst suspendiert.

Bis auf Weiteres müsse Wilfred Gnonto bei Leeds United abseits der 1. Mannschaft trainieren. Zudem dürfe der Ex-FCZ-Stürmer auch nicht in die Kabine. Das teilte Leeds-Coach Daniel Farke nun mit. In einem von Leeds veröffentlichten Statement hiess es erst vor wenigen Tagen, dass Gnonto und seinen Vertretern vorige Woche mitgeteilt wurde, dass er in diesem Sommer nicht zum Verkauf stehe. Im Anschluss daran habe sich der 19-Jährige nicht in der Lage dazu gefühlt, das Carabao-Cup-Spiel gegen Shrewsbury Town zu bestreiten.

Gnonto will nach dem Abstieg aus der Premier League unbedingt zu einem neuen Verein wechseln - der FC Everton gilt als gehandelte Destination -, wenn auch mit unlauteren Mitteln. Das ganze Treiben wird auch der FC Zürich mit Argusaugen beobachten, schliesslich hält der FCZ eine Weiterverkaufsbeteiligung.

adk 16 August, 2023 14:52