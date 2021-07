75 Millionen! Liverpool will für Tielemans bieten

Fussballengland wartet mit Spannung darauf, wie der FC Liverpool die Nachfolge des abgewanderten Georginio Wijnaldum regeln wird. Von den zuletzt gehandelte Kandidaten scheint sich die Lösung mit Youri Tielemans in der Pole Position zu befinden.

Youri Tielemans könnte in den nächsten Wochen zum heissen Thema beim FC Liverpool werden. Laut dem belgischen Portal “Voetbal24” sind die Reds bereit, bis zu 75 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler vom Ligakonkurrenten Leicester City zu bieten. Die Foxes signalisieren eine gewisse Offenheit für diesen Deal, auch Tielemans soll sich für einen Wechsel an die Merseyside erwärmen können.

In den Liverpooler Planungsbüros läuft in diesen Tagen die Suche nach einem Nachfolger für Georginio Wijnaldum auf Hochtouren. Der Niederländer hatte die Reds vor Kurzem in Richtung Paris Saint-Germain verlassen. Jürgen Klopp hätte Wijnaldum gerne gehalten, dieser entschied sich jedoch gegen das aus seiner Sicht finanziell nicht attraktive Angebot.

Der Name Renato Sanches wird im jeweiligen Bericht ebenfalls behandelt. Der EM-Fahrer vom OSC Lille sei zwar im Gespräch gewesen, Klopp habe sich jedoch gegen Sanches und für Tielemans entschieden. Es wird damit gerechnet, dass die Verhandlungen nach Abschluss der Europameisterschaft an Fahrt aufnehmen.

aoe 10 Juli, 2021 14:26