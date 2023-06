Aston Villa verpflichtet Tielemans von Absteiger Leicester

Youri Tielemans wird auch in der kommenden Saison in der Premier League spielen. Denn der Mittelfeldspieler wechselt von Absteiger Leicester City zu Aston Villa. Dort wird der 26-Jährige dann sogar in der Europa Conference League spielen.

Weil Tielemans' Vertrag in Leicester Ende Juni ausgelaufen wäre, erfolgt der Wechsel nach Birmingham ablösefrei.

Aston Villa is delighted to announce that the club has reached an agreement to sign Youri Tielemans.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 10, 2023