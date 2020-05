Chelsea in Gesprächen mit Chilwell

Ben Chilwell gehört zu den aufstrebenden Spielern der Premier League. Vielen Klubs ist das natürlich nicht verborgen geblieben. Allen voran offenbar dem FC Chelsea.

Der FC Chelsea will sich in diesem Sommer einen weiteren Linksverteidiger dazuholen. In Ben Chilwell sehen die Blues offenbar die perfekte Ergänzung für den Kader. Laut Angaben des “Daily Express” hat Chelsea bereits die Gespräche mit dem Defensivmann von Ligakonkurrent Leicester City aufgenommen.

Eine erschwingliche Option wird Chilwell in diesem Sommer allerdings nicht. Der 23-Jährige steht in Leicester noch bis 2024 unter Vertrag und ist dort nicht nur gesetzt, sondern hat inzwischen bereits elf Länderspiele für die englische Auswahl bestritten.

aoe 9 Mai, 2020 10:15