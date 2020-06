Eldin Jakupovic hängt bei Leicester eine weitere Saison an

Am Donnerstag hat der Premier Ligist die Vertragsverlängerungen von ihm, Christian Fuchs und Wes Morgan um jeweils eine Spielzeit bekanntgegeben. Eldin Jakupovic läuft seit Sommer 2017 für die Foxes auf. Er ist nur noch dritter Goalie und kam in dieser Saison lediglich zu zwei Einsätzen bei den Profis.

The manager on contract renewals for Wes Morgan, Christian Fuchs and Eldin Jakupović 📝

"Their contribution since I’ve come in is outstanding in different ways. It’s so important that you have a strong spirit within the squad. I’m absolutely delighted." pic.twitter.com/CMGEYhxFEq

— Leicester City (@LCFC) June 18, 2020