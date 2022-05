FC Liverpool will mit Joe Gomez verlängern

Joe Gomez geniesst beim FC Liverpool nicht das Standing, das er sich erhofft. Viele Klubs aus der Premier League sollen ihn umwerben. Die Reds aber wollen den Verteidiger offenbar halten.

Der FC Liverpool spielt mit dem Gedanken, den Vertrag von Joe Gomez vorzeitig zu verlängern. Das berichtet zumindest das “Liverpool Echo”. Dem 24-Jährigen ist in dieser Saison eine etwas andere Rolle aufgetragen worden. Gomez war meist als Vertreter für Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold im Einsatz, in der Innenverteidiger-Hackordnung rutschte er hingegen ab. Im Zentrum stehen Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk und Joel Matip vor ihm.

Gomez kommt in der Premier League erst auf sieben Einsätze, was den Briten natürlich an seiner Zukunft an der Anfield Road zweifeln lässt. Gomez will unbedingt einen Platz in der englischen Nationalmannschaft, wenn diese an der Winterweltmeisterschaft in Katar teilnimmt. Das Erreichen dieses Ziels ist mit seinem Status als Dauerreservist allerdings unmöglich.

Mit Newcastle United, Leicester City, Tottenham Hotspur und West Ham United ist in den vergangenen Wochen gleich vier Klubs aus der Premier League Interesse an einer Zusammenarbeit mit Gomez, dessen Vertrag noch bis 2024 gültig ist, nachgesagt worden.

aoe 8 Mai, 2022 12:31