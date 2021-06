Fiorentina schielt auf türkischen EM-Stürmer

Der AC Florenz wirft ein Auge auf den türkischen EM-Starter Cengiz Ünder.

Der Roma-Profi war in der vergangenen Saison an Premier Ligist Leicester City ausgeliehen. Dort konnte der 23-Jährige aber nicht reüssieren und kam nur zu neun Ligaeinsätzen (kein Treffer). Laut “Sky Italia” blickt nun die AC Fiorentina auf Ünder. Allerdings könnte sich der Angreifer zunächst versuchen, in Rom unter dem neuen Trainer José Mourinho durchzusetzen.

psc 15 Juni, 2021 14:55