Der belgische Rechtsverteidiger wechselt vorbehaltlich der Arbeitserlaubnis und des Medizintests auf die Insel und unterschreibt bei Leicester einen Fünfjahresvertrag. Castagne verbrachte die drei letzten Jahre bei Atalanta und war massgeblich an den Erfolgen des Serie A-Klubs beteiligt.

Leicester zahlt Medienberichten zufolge 25 Mio. Euro Ablöse. Castagne wird sich nach dem Aufenthalt bei der belgischen Nationalmannschaft seinem neuen Klub anschliessen.

