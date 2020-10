Fix: Leicester City verpflichtet Wesley Fofana

Die Foxes zahlen für den 19-jährigen Abwehrspieler 35 Mio. Euro Ablöse. Wesley Fofana verpflichtet sich bei Leicester für insgesamt fünf Jahre. Er ist ein Eigengewächs von St. Étienne und avanciert beim Ligue 1-Klub zum Rekordabgang.

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance 🦊📝#WelcomeWesley

