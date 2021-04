Fix: Leicester verlängert mit Iheanacho

Kelechi Iheanacho wurde für seine hervorragenden Leistungen in den letzten Wochen mit einem neuen Vertrag belohnt. Bei Leicester City verlängert der Stürmer um drei Jahre.

Kelechi Iheanacho hat bei Leicester City seine Unterschrift unter einem neuen Vertrag gesetzt. In einem offiziellen Statement der Foxes heisst es, dass der Nigerianer nun bis 2024 gebunden ist.

“Es war eine tolle Zeit hier. Es war nicht immer einfach, aber es gibt hier eine Menge Leute, die gut sind, mit denen man toll zusammenarbeiten kann”, erklärt Iheanacho zu seiner Verlängerung. “Es sind nette Leute und sie haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mich wohl und willkommen fühle, seit ich hier bin.”

Iheanacho präsentierte sich vor allem in den letzten Spielen in bärenstarker Verfassung. In drei Premier-League-Partien erzielte der 24-Jährige satte fünf Tore. Beim 5:0 gegen Sheffield schnürte er einen Dreierpack.

aoe 3 April, 2021 12:27