Der 33-Jährige spielt bereits seit acht Jahren für die Foxes und soll es noch drei weitere Spielzeiten tun. Jetzt unterzeichnet der Angreifer einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2023. In 211 Premier League-Spielen für Leicester hat Vardy 103 Tore beigesteuert.

In der vergangenen Saison kürte er sich mit 23 Treffern zum zweiten Mal zum Torschützenkönig der Premier League. 2016 gewann er mit Leicester sogar den Meistertitel.

The story continues 📜#lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! 📝 pic.twitter.com/LBstXEVNUR

— Leicester City (@LCFC) August 26, 2020