Leicester City verkündet Trennung von Rodgers

Brendan Rodgers muss nach über vier Jahren im Amt seinen Hut bei Leicester City nehmen. Diese Entscheidung verkünden die Foxes am Sonntagnachmittag, einen Tag nach der Niederlage bei Crystal Palace. Adam Sadler und Mike Stowell werden die Profis von Leicester Klubangaben zufolge bis auf Weiteres interimistisch betreuen.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager.

— Leicester City (@LCFC) April 2, 2023